Детская эпилепсия не вызывает нарушений в психике

Новое исследование с анализом данных от 257 добровольцев показывает, что это не так, пишет Здоровье.

Для исследования, опубликованного в журнале Epilepsia, учёные проанализировали медицинские истории 257 подростков, у которых эпилепсия проявлялась в детстве, и 134 их здоровых братьев и сестёр в качестве контрольной групп. Никакой связи между детской эпилепсией и психиатрическими заболеваниями и суицидальным поведением не нашли.

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Конечно, у такого исследования (первого в своём роде) есть свои минусы. Во-первых, число испытуемых не так уж велико, и связь могла просто не проявиться. Во-вторых, вероятность психиатрических заболеваний может зависеть от силы проявления симптомов эпилепсии, а последнюю могли не везде учесть.