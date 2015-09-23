Человека окружает свое "облако" бактерий

Каждого из нас окружает "облако" из микробов, и состав этого "облака" у всех свой, пишет Здоровье.

Мы оставляем следы своихбактерий повсюду — даже на тех предметах, к которым не прикасаемся. Это выявило исследование, недавноо публикованное в научном журнале PeerJ. Чтобы доказать это, использовали две идентичные комнаты, в каждой из которых стояли чашки Петри с питательной средой (в таких чашках обычно выращивают микроорганизмы). В одну комнату приводили испытуемых, в другую — нет. Через некоторое время анализировали, какие виды бактерий попали из воздуха в чашки Петри и размножились там. Оказалось, что в двух комнатах состав бактерий воздуха был различным. Кроме того, по составу микроорганизмов удалось различить почти всех участников эксперимента.

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Пока точно не известно, как велико "микробное облако", окружающее человека. Есть предположение, что оно распространяется примерно на 90 см от поверхности тела. Такое расстояние находится в рамках личного пространства индивидуума. Оно нарушается в людных местах, например, в метро. Получается, даже не трогая человека, вы можете получить его микроорганизмы. Впрочем, это не обязательно плохо.