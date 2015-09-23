Количество употребляемой пищи зависит от размера тарелки

Исследователи доказали, что размер тарелки влияет на количество употребляемой пищи даже в тех случаях, когда человек, как правило, следит за своей диетой, пишут Новости Израиля.

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По мнению ученых, если связь между размером порции и количеством съедаемой пищи кажется очевидной, то зависимость от больших емкостей является тем фактором, который может быть относительно легко устранен. Это, в свою очередь, приведет к резкому сокращению потребляемой пищи.