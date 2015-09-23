Количество употребляемой пищи зависит от размера тарелки
11:23, 23 сентября 2015Зарубежные новости
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Согласно результатом недавнего исследования, проведенного учеными из Кембриджа, люди употребляют большее количество пищи и безалкогольных напитков, когда пища или напитки подаются в больших емкостях, сообщает The Independent.
Ученые доказали прямую связь между размером тарелки и количеством употребляемой пищи / Фото: newsru.co.il
Исследователи доказали, что размер тарелки влияет на количество употребляемой пищи даже в тех случаях, когда человек, как правило, следит за своей диетой, пишут Новости Израиля.
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По мнению ученых, если связь между размером порции и количеством съедаемой пищи кажется очевидной, то зависимость от больших емкостей является тем фактором, который может быть относительно легко устранен. Это, в свою очередь, приведет к резкому сокращению потребляемой пищи.
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