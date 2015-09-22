Крейг Вентер снижает стоимость секвенирования экзома

Как пишет Reuters, стоимость полного секвенирования для клиентов страховой компании Discovery Ltd составит всего 250 долларов.

Читайте такжеБританские ученые просят разрешить им менять гены в эмбрионах человекаВентер подчеркнул, что всего 15 лет назад расшифровка генома одного человека стоила около 150 тыс. долларов, пишет Ремедиум. Теперь Human Longevity устанавливает самые низкие расценки на подобные исследования. «Наша цель – сделать секвенирование генома доступных для большей части населения», - отметил Вентер.

По условиям достигнутого соглашения, Human Longevity сможет использовать в своих интересах деидентифицированные результаты секвенирования экзома клиентов Discovery Ltd.

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Секвенирование экзома - расшифровка всех белок-кодирующих генов в геноме. У человека насчитывается около 180 тыс. экзонов, что составляет примерно 1-2% от размера генома, однако мутации в этой части генома могут иметь наиболее более тяжелые последствия. Секвенирование экзома позволяет обнаружить генетические изменения, приводящие к возникновению различных заболеваний.

Среднерыночная цена на секвенирование экзома в настоящее время составляет 400-1500 тыс. долларов, расходы на расшифровку результатов оплачиваются обычно отдельно.