Чем полезны зеленые помидоры

Как пишут Новости Израиля, это происходит благодаря тому, что кислота, находящаяся в кожуре яблок и зеленых помидоров, "гасит" проблемный для мышц белок ATF4.

В ходе экспериментов ученые из Айовы несколько месяцев проверяли старых лабораторных мышей и некоторым из них добавляли в пищу урсоловую кислоту.

Читайте такжеЖелудок работает по "внутренним часам"

Измерив мышечную массу у всех мышей, исследователи выяснили, что у мышей, принимавших кислоту, мышечная масса увеличилась на 10%, а сила – на 30%.

Напомним, что мышцы растут и укрепляются от рождения и до 30-летнего возраста. После 30 каждые 10 лет человек теряет от 3% до 5% от своей мышечной массы. После 75 лет старение мышц ускоряется.