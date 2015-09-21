Британские ученые просят разрешить им менять гены в эмбрионах человека

11:00, 21 сентября 2015
Зарубежные новости
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Британские ученые подали правительству заявку на генное модифицирование эмбрионов человека, сообщает The Guardian. 

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Это произошло спустя всего несколько месяцев после того, как научный мир узнал о подобных экспериментах в Китае, вызвавших бурные протесты, пишет Лента.ру.

Эксперименты собираются проводить в Институте Френсиса Крика в Лондоне. Они продлятся около двух недель, а эмбрионы нельзя будет довести до состояния плода. Яйцеклетки и сперматозоиды для опытов пожертвуют пары, у которых образовался излишек после того, как они прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения.

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Конечная цель ученых — решить проблему выкидышей. Модифицируя эмбрионы человека, они хотят определить гены, активнее всего действующие в первые дни жизни плода, когда эмбрион формирует клетки — основу будущей плаценты. Гены будут включать и отключать с помощью инструментаCrispr-Cas9.

«Полученные знания дадут нам крайне важную информацию о развитии здоровых эмбрионов человека, а также позволят разобраться с причинами выкидышей. Наши эксперименты не являются опасным путем к "дизайнерским младенцам" (когда родители с помощью генной инженерии задают или меняют черты своих будущих детей — прим. «Ленты.ру»), так как законодательство Великобритании в этих вопросах очень сурово», — отметила автор заявки Кэти Ниакан (Kathy Niakan).

Ожидается, что управление по фертилизации и эмбриологии человека (Fertilisation and Embryology Authority, HFEA) выдаст лицензию — с условием того, что экспериментальные эмбрионы уничтожаются через 14 дней.

По мнению академического сообщества, редактировать гены эмбрионов опасно, так как они передают измененную ДНК следующим поколениям и незаметные, на первый взгляд, последствия «правки» могут нанести урон в будущем. Кроме того, эффективная система модификации генов может попасть в руки тех, кто использует ее в заведомо бесчеловечных целях.

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