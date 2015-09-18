Свекольный сок очень полезен пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Это открытие подкрепляет ряд исследований поповоду того, что диетические нитраты улучшают работу мышц, говорят сотрудники Университета Вашингтона.
Правда, до недавнего времени выводы делались только по результатам экспериментов со спортсменами. Теперь же они относятся и к сердечникам, пишет meddaily.ru.
Так, были зафиксированы изменения в мышечной силе примерно через 2 часа после потребления сока. Она вырастала на 13%. Это позволяло значительно повысить качество жизни пациентов. Они активнее двигались и меньше уставали во время повседневных занятий. Стоит отметить, что рост показателей можно было заметить в особенности при выполнении быстрых, мощных движений. Но вот при длительных нагрузках показатели мышечной усталости никак не менялись.
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Надо сказать, спортсмены, в частности велосипедисты, давно пьют свекольный сок для повышения результативности тренировок. Аналогичный подход можно использовать и с пациентами с сердечной недостаточностью. Нитраты в свекольном соке, шпинате и других листовых овощах вроде сельдерея и рукколы в теле превращаются в оксид азота, который, как известно, расширяет кровеносные сосуды и производит положительный эффект на метаболизм.