Свекольный сок очень полезен пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Свекольный сок признан мощным средством, увеличивающем мышечную силу у сердечников / bagema.info

Правда, до недавнего времени выводы делались только по результатам экспериментов со спортсменами. Теперь же они относятся и к сердечникам, пишет meddaily.ru.

Так, были зафиксированы изменения в мышечной силе примерно через 2 часа после потребления сока. Она вырастала на 13%. Это позволяло значительно повысить качество жизни пациентов. Они активнее двигались и меньше уставали во время повседневных занятий. Стоит отметить, что рост показателей можно было заметить в особенности при выполнении быстрых, мощных движений. Но вот при длительных нагрузках показатели мышечной усталости никак не менялись.

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Надо сказать, спортсмены, в частности велосипедисты, давно пьют свекольный сок для повышения результативности тренировок. Аналогичный подход можно использовать и с пациентами с сердечной недостаточностью. Нитраты в свекольном соке, шпинате и других листовых овощах вроде сельдерея и рукколы в теле превращаются в оксид азота, который, как известно, расширяет кровеносные сосуды и производит положительный эффект на метаболизм.