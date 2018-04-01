Французские ученые вырастили человеческие сперматозоиды in vitro

Об этом говорится в пресс-релизе исследовательского центра, пишет Ремедиум.

Специалистам Kallistem удалось разработать технологию дифференциации герминативных стволовых клеток, позволяющую в дальнейшем получить in vitro морфологически нормальные сперматозоиды. Успешное выращивание сперматозоидов в лабораторных условиях стало возможным только после создания биореактора на основе хитозана. Первый удачный опыт по получению человеческих сперматозоидов состоялся в конце 2014 года. Технология получения мужских половых клеток, получившая название Artistem, была запатентована 25 июня 2015 года.

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В дальнейшем новая технология сможет применяться при лечении мужского бесплодия. В настоящее время зарегистрировано более 120 тыс. мужчин, фертильность которых не может быть восстановлена существующими терапевтическими методами. Тем не менее, пока рано говорить о практическом применении изобретения французских ученых. Пока проводятся доклинические испытания качества получаемых in vitro сперматозоидов. В дальнейшем планируется организация биохимические и эпигенетические исследования человеческих мужских половых клеток.