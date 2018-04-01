naked-science.ru

Французские ученые вырастили человеческие сперматозоиды in vitro

19:31, 17 сентября 2015
829

Сотрудники стартапа Kallistem вместе с учеными из Национального центра научных исследований Франции впервые в мире смогли в лабораторных условиях вырастить человеческие сперматозоиды, используя образцы тканей бесплодных мужчин.

naked-science.ru

Об этом говорится в пресс-релизе исследовательского центра, пишет Ремедиум.

Специалистам Kallistem удалось разработать технологию дифференциации герминативных стволовых клеток, позволяющую в дальнейшем получить in vitro морфологически нормальные сперматозоиды. Успешное выращивание сперматозоидов в лабораторных условиях стало возможным только после создания биореактора на основе хитозана. Первый удачный опыт по получению человеческих сперматозоидов состоялся в конце 2014 года. Технология получения мужских половых клеток, получившая название Artistem, была запатентована 25 июня 2015 года.

Читайте такжеБог оставил послание человеку внутри его ДНК - ученые

В дальнейшем новая технология сможет применяться при лечении мужского бесплодия. В настоящее время зарегистрировано более 120 тыс. мужчин, фертильность которых не может быть восстановлена существующими терапевтическими методами. Тем не менее, пока рано говорить о практическом применении изобретения французских ученых. Пока проводятся доклинические испытания качества получаемых in vitro сперматозоидов. В дальнейшем планируется организация биохимические и эпигенетические исследования человеческих мужских половых клеток. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter