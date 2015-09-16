Создан протез, который позволяет чувствовать прикосновения

Парализованному 28-летнему мужчине вживили массив электродов в сенсорную кору головного мозга, которая отвечает за чувство прикосновения, а также в проекционную кору, которая отвечает за движения тела. По сути, он теперь может чувствовать прикосновения людей, а также двигать рукой, сообщает gazeta.ru.

По результатам тестирования, в котором мужчине закрывали глаза и касались его руки, он определял место прикосновение с близкой к 100% точностью. Когда касались одновременно в двух местах он так же это чувствовал.

Ранее ученые создали протез ноги, способный чувствовать поверхность, по которой он передвигается, почти так же, как и настоящая конечность.