Следующие два года станут рекордно жаркими - ученые

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Свой прогноз британские ученые дали за два месяца до мероприятия ООН в Париже, посвященного глобальным климатическим изменениям. На встрече ожидается представители примерно 200 стран. По оценке исследователей, «передышка» в потеплении закончилась и сразу несколько факторов приведут к дальнейшему глобальному потеплению.

Согласно сообщению ООН, в 2013 году климатологи заявили о самом медленном росте средней температуры Земли с 1998 года. Однако, следующий, 2014 год, оказался самым жарким по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Это также подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.

По прогнозам британских ученых, поведение Атлантического и Тихого океанов подсказывает, что и текущий год будет самым теплым. Наибольший вклад в потепление внесет явление Эль-Ниньо — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, при которой область нагретых вод смещается к востоку. Например, самый жаркий год прошлого столетия (1998-й) был отмечен сильным Эль-Ниньо.

Однако, Адам Скайфи, соавтор доклада ученых, отметил, что природные факторы венчают воздействие человека — добавляются к антропогенному вкладу в потепление. При этом воздействие Эль-Ниньо гораздо сильнее и перекрывает все вышеуказанные факторы.

Главной целью климатического соглашения ООН является недопущение роста средней температуры Земли более, чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой (1880 год). Потепление может приводить к изменениям климата, которые влекут катастрофические изменения: неурожаи, засухи, штормы и повышение уровня моря