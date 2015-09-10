Песчаная буря в Израиле: количество пострадавших растет

В среду погода существенно не менялась, хотя дышать стало немного легче, пишут Новости Израиля. Синоптики прогнозируют, что повышенная запыленность воздуха будет наблюдаться и в течение четверга, хотя пыль будет постепенно оседать, и только в пятницу пыль, в основном, осядет на землю. При этом сохранится необычно жаркая погода для первой половины сентября. На следующей неделе жара немного спадет, но температура будет выше обычной для середины сентября.

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Накануне метеорологическая служба Израиля сообщила, что речь идет самой сильной запыленности воздуха для первой декады сентября за всю историю измерений, начатых 75 лет назад. Медленное оседание пыли объясняется отсутствием дождей и ветра.

Из-за жары и запыленности воздуха медики советуют воздерживаться от длительных прогулок. Лучше избегать пребывания на пляжах. Находясь вне закрытых помещений, целесообразно одевать защитные маски. В такую погоду также рекомендуется пить больше воды, чем обычно.

8-9 сентября была оказана необходимая медицинская помощь более чем 700 гражданам, пострадавшим вследствие тяжелых погодных условий. Сообщается, что более 400 человек страдали от одышки и приступов астмы, 92 человека потеряли сознание и более 200 человек были госпитализированы с сердечными приступами.

Из-за большого числа обращений за медицинской помощью переполнены приемные покои израильских больниц.

Министерство экологии в среду опубликовало рекомендации для системы просвещения, согласно которым школьникам должно быть запрещено выходить на улицу во время перемен, а уроки физкультуры должны проводиться в закрытых спортзалах. Министерство также рекомендовало отменить все запланированные на среду школьные экскурсии.

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Представители Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") сообщили об очередном рекордном потреблении электроэнергии: потребление мощности в энергосистеме Израиля 9 сентября 2015 года достигло 12.840 МВт. Это вызвано, прежде всего, включением кондиционеров по всей стране в связи с пыльной бурей и изнуряющей жарой. В "Хеврат Хашмаль" опасаются, что резкий рост потребления электроэнергии может приводить к перегрузке подстанций и, как следствие, к перебоям в электроснабжении. В компании рекомендуют перенести использование приборов, потребляющих много электричества, таких как электробойлеры, стиральные и сушильные машины, духовки и тому подобное, с "пиковых" часов (12-17 часов дня) на вечер. Также рекомендуется настраивать кондиционеры на температуру +25.