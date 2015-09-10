В Японии начали кампанию по предотвращению самоубийств

Мероприятия проходят в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств, который по решению ООН проводится 10 сентября, передает русская служба ВВС.

Япония остается на втором месте после России по числу самоубийств среди стран "Большой восьмерки". В Японии совершается 18,5 самоубийств на 100 тысяч населения, в России - 19,5, в США - 12,1, в Британии - 6,2.

Читайте такжеСписок профессий, повышающих риск суицида

В течение недели в Японии будут открыты горячие линии для людей, задумывающихся о самоубийстве как о способе "выхода из сложных жизненных ситуаций". На улицах городов и в общественном транспорте появилась социальная реклама, которая, как надеются власти Японии, поможет снизить число самоубийств в стране.

В 2014 году в Японии почти 25,5 тысяч человек покончили жизнь самоубийством. Счеты с жизнью в Японии значительно чаще сводят мужчины, чем женщины. Суицид является главной причиной смертей среди молодежи (в возрастной группе от 15 до 34 лет).

Количество самоубийств в мире, по данным ВОЗ, составляет от 800 тыс до миллиона в год. Это означает, что каждый день счеты с жизнью сводят около 3 тыс человек в день. Согласно информации организации, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и убийств вместе взятых. На суицид, по данным ВОЗ, приходится около половины всех насильственных смертей в мире.

Читайте такжеБег поможет преодолеть депрессию

Самое высокое число самоубийств на 100 тысяч жителей - в Гайане (44,2), Южной Корее (28,9) и Шри-Ланке (28,8). Меньше всего самоубийств совершается в странах с преимущественно мусульманским населением (Саудовская Аравия - 0,4, Кувейт - 0,9).