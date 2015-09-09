Чем опасен продолжительный сон

Информация об этом изложена в отчете, который на днях был опубликован в научном профильном издании Science and Education Studies, пишет megamedportal.ru.

Ученые считают, что продолжительный сон способен провоцировать развитие хронических заболеваний, к тому же это связано с тем, что вовремя продолжительного сна происходят процессы, существенно снижающие активность обменных процессов в организме. Чтобы это доказать группа ученых достаточно долгое время занималась изучением медицинских карт пациентов, находящихся на учете в частных медицинских клиниках разных штатов Америки.

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К тому же, ученые изучили сведения Национального медицинского опроса не менее 60 тысяч граждан Америки. Как было установлено, взрослому человеку вполне хватает семи часов полноценного ночного отдыха (сна), чтобы полностью восстановить запас сил после трудного дня. Тогда как сон продолжительностью 9-10 часов на самом деле может спровоцировать развитие сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердца, особенно если человек долгое время спит днем, а не ночью, что для него является вполне естественным.