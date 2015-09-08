Более 50% подростков в России имеют репродуктивные заболевания

Более 50% юношей и девушек в настоящее время имеют заболевания, которые могут помешать им в будущем стать родителями, сообщил вице-президент РАМН, директор научного Центра здоровья детей РАМН Александр Баранов, пишет ТАСС.

"Более 50% юношей и девушек в настоящее время имеют заболевания, которые могут ограничить реализацию репродуктивной функции", - сообщил Баранов. По его данным, число подростков сократилось за последние 15 лет на 40%. "Число их в возрасте от 10 до 17 лет составляет чуть больше 10 млн. В этой связи, сохранение репродуктивного здоровья подростков приобретает для России стратегическое значение", - сказал он.

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Специалист уверен, что "тот оптимизм, который есть сегодня в отношении рождаемости, в ближайшие годы исчезнет, поскольку в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение 90-х годов".

По данным Баранова, в настоящее время более 60% бесплодных браков, а их в стране от 3 до 5 млн, имели в детстве заболевания, повлиявшие на репродуктивную функцию.