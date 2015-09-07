Люди с хроническим недосыпанием чаще простужаются

По мнению ученых, недосып гораздо сильнее ослабляет иммунную систему, чем стресс или курение, пишут Новости Израиля.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором приняли участие 164 добровольца. Участников исследования заражали простудой и наблюдали за реакцией организма.

Продолжительность сна, как показала проверка, играет самую большую роль в том, насколько человек устойчив к вирусам. Гораздо большую, чем возраст, курение, стресс, уровень доходов и образование.