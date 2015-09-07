Люди с хроническим недосыпанием чаще простужаются
14:42, 07 сентября 2015Зарубежные новости
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Согласно последним исследованиям, люди, которые спят шесть или меньше часов в сутки, в четыре раза чаще подхватывают простуду, чем люди, отводящие для сна семь и более часов.
Продолжительность сна, как показало исследование, играет самую большую роль в том, насколько человек устойчив к вирусам / www.broadbandchoices.co.uk
По мнению ученых, недосып гораздо сильнее ослабляет иммунную систему, чем стресс или курение, пишут Новости Израиля.
Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором приняли участие 164 добровольца. Участников исследования заражали простудой и наблюдали за реакцией организма.
Продолжительность сна, как показала проверка, играет самую большую роль в том, насколько человек устойчив к вирусам. Гораздо большую, чем возраст, курение, стресс, уровень доходов и образование.
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