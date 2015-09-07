Настроение влияет на восприятие цвета - исследование

Восприятие цветов сине-желтой оси связано с нейромедиатором дофамином / www.fonday.ru

Они заявляют: печаль нарушает способность различать цвета, расположенные на сине-желтой оси. В новом исследовании приняли участие 127 студентов. Участников разделили на группы. Добровольцы из первой группы смотрели грустное видео, а студенты из второй - веселое, пишет meddaily.ru.

После этого участникам показали 48 насыщенных цветовых пятен. Их спросили, какого цвета были пятна (красные, желтые, зеленые или синие). Исследование показало: добровольцы, которые смотрели грустное видео, различали цвета сине-желтой оси хуже, чем участники, смотревшие веселый ролик.

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Различий в восприятии цветов красно-зеленой оси специалисты не выявили. Поэтому полученные результаты нельзя объяснить особенностями внимания, недостаточными усилиями участников или отсутствием интереса к заданию. Предыдущие исследования показали: восприятие цветов сине-желтой оси связано с нейромедиатором дофамином.