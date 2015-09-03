В больницах Киева - 20 пострадавших в результате столкновений возле ВР

В коммунальных медицинских учреждениях Киева находятся 20 пострадавших в результате столкновений возле Верховной Рады / Фото УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения.

17 человек находятся в Киевской городской клинической больнице №17, еще трое – в Александровской клинической больнице.

В общей сложности из 50 госпитализированных в коммунальные медучреждения лиц четверо выписаны. Другие, после того как их состояние было стабилизировано столичными врачами, были переведены в ведомственные медицинские учреждения.

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Справка УНИАН. 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей.

Трое нацгвардейцев погибли. Еще более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.