Омега-3 не защищает мозг от старения - исследование

Омега-3 не защищает мозг от старения / 062.ua

Статья, посвященная Омега-3, была опубликована на этой неделе группой исследователей Гарвардской медицинской школы и Национального института здоровья в журнале JAMA, пишут Новости Израиля.

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На протяжении шести лет, с 2006 по 2012 год, исследователи наблюдали почти за 4.000 добровольцев со всех уголков Соединенных Штатов. Средний возраст добровольцев составлял 72 года. Испытуемые были разделены на 4 группы: одна - получала жирные кислоты Омега-3, вторая - лютеин и зеаксантин (питательные вещества, содержащиеся в листовых овощах), третья группа – Омега-3, а также лютеин и зеаксантин. Члены четвертой группы принимали плацебо. Участники эксперимента каждые два года проходили тесты, в ходе которых оценивалась их память, внимание и скорость мышления.

Исследователи пришли к выводам, что ни в одной из групп не наблюдалось улучшения когнитивных способностей, а результаты тестов участников первых трех групп не отличались от результатов четвертой группы.

По информации Newsweek, ежегодно во всем мире тратится около 30 миллиардов долларов на пищевые добавки с высоким содержанием жирных кислот Омега-3, которые, как утверждают производители, замедляют старение мозга.