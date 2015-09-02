"Яндекс" выпустил приложение для людей с недостатками слуха / reklamonstr.com

Экспериментальный приложение переводит устную речь в текст и обратно, передает Русская служба Би-Би-Си.

Оно позволяет вести диалог людям с нарушениями слуха и нормально слышащим.

Приложение "Разговор" озвучивает набранные текстом фразы, а также распознает речь говорящего и преобразует ее в текстовую форму.

Корректное распознание речи пока требует определенных условий: необходима относительная тишина и один говорящий, который будет отчетливо и членораздельно произносить фразы.

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Приложение содержит, в частности, набор заранее заготовленных фраз, что облегчает беседующим людям ведение диалога.

Для использования "Разговора" необходим интернет. Сейчас приложение доступно для пользователей устройств на платформе Android.