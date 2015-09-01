В России выросли продажи успокоительных и антидепрессантов

Объем продаж в натуральном выражении за январь-июнь 2015 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут«Известия» со ссылкой на слова исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьевой.

Читайте такжеБольшинство россиян поддержали запрет на закупки презервативовЗа первые 6 месяцев этого года было продано 81 млн упаковок успокоительных средств и антидепрессантов на общую сумму более 4 млрд рублей. Как отметила Игнатьева, сравнивалось количество проданных упаковок, поскольку объем в денежном выражении сопоставлять некорректно: цены на лекарства за это время сильно изменились.

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По данным DSM Group, самыми популярными средствами среди антидепрессантов и успокоительных в первом полугодии 2015 года стали Корвалол (продано 24,1 млн упаковок), валериана (23,1 млн упаковок), пустырник (19,9 млн). Остальные препараты серьезно уступают своим конкурентам — всего было продано 3,4 млн упаковок валосердина, 3,3 млн пиона, 2,7 млн валокордина, 1,8 млн Новопассита, 1,6 млн Персена. Из антидепрессантов россияне чаще всего предпочитают амитриптилин (1,4 млн проданных упаковок), флуоксетин (448 тыс.), Феварин (299 тыс.).