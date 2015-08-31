Ученые придумали лекарство от лени

Все началось с того, что они обнаружили - введение в головной мозг мыши гормона эритропоэтина делает животное более мотивированным и заставляет усиленно тренироваться, пишет med2.ru. А специфическая форма эритропоэтина, используемая в данных экспериментах, не увеличивает количество красных клеток крови (эритроцитов), как это делает обычный эритропоэтин. Ученые сделали вывод, что такая терапия имеет очевидные преимущества для широкого списка проблем со здоровьем, начиная с болезни Альцгеймера и ожирения и заканчивая психическими расстройствами, при которых повышение физической активности улучшает состояние пациента.

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Например, в нашем с вами организме эритропоэтин активирует образование эритроцитов из стволовых клеток костного мозга, что в итоге приводит к увеличению количества кислорода в крови и, соответственно, к повышению выносливости. Именно поэтому в спорте эритропоэтин считается допингом. К тому же, передозировка эритропоэтина вызывает повышенные артериальное давление и вязкость крови, что чревато опасными осложнениями.

Теперь ученые уверены, что даже если не удастся создать «таблетку от ожирения», существует возможность сделать «таблетки мотивации», что может сделать спортзал таким же привлекательным, как и ресторан быстрого питания.