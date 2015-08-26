В обычной домашней пыли живут около 9 тысяч видов микробов

Ученые из университета Колорадо обнаружили в домах около 2 тыс. различных грибков и до 7 тыс. разновидностей бактерий, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Если в доме есть животные, количество разновидностей микробов значительно возрастает.

Некоторых бактерий исследователи чаще находили на женщинах, чем на мужчинах.

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При этом ведущий исследователь, доктор Ной Фирер, отмечает, что большинство найденных микробов безвредны, а некоторые могут оказывать и положительное воздействие.