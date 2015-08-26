Агрессивное поведение и насилие свойственно неуверенным мужчинам - психологи

Психологи из штата Джорджия в США пришли к выводу, что агрессивное поведение и насилие свойственно неуверенным в своей маскулинности мужчинам. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Injury Prevention, пишет lenta.ru.

В своей работе психологов интересовало поведение мужчин, которые не уверены в своей маскулинности. Оказалось, что последние, не находя подтверждения своей мужественности, гораздо больше, чем уверенные в себе мужчины, прибегают к актам агрессии и насилия.

В частности, такие люди чаще совершают нападения с применением оружия, а также причиняют физические увечья другим. Мужчины, которые уверены в своей маскулинности, как показало исследование, гораздо реже прибегают к агрессии и насилию.

В своем исследовании ученые проанализировали анонимный онлайн-обзор 2012-го года. В нем 600 мужчин из США в возрасте от 18 до 50 лет отвечали на вопросы об их восприятии собственной маскулинности и стереотипных его проявлениях, а также агрессивном поведении.

Ученые полагают, что их исследование поможет в профилактике преступлений, связанных с насилием (в частности, сексуальным), а также окажется полезным для социализации подростков с отклоняющимися гендерными стереотипами поведения.