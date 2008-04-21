Пресс-конференция на тему: “Проблемы алкоголизации населения и качества спиртных напитков в Украине”. Участники: народный депутат Украины, председатель БО “Фонд “Здоровье для всех” С.Шевчук; председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Н.Полищук; исполнительный директор БО “Фонд “Здоровье для всех” А.Дьячок; доктор медицинских наук, профессор О.Чабан (ул. Крещатик, 4 конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.