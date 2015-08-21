Ученые предложили лечить ожирение редактированием ДНК

В ходе эксперимента авторы установили, что вариация FTO провоцирует избыточную активность связанных с ней генов IRX3 и IRX5, отвечающих за формирование клеток жировой ткани, пишет lenta.ru. Сами клетки могут быть двух видов — белые адипоциты, которые запасают энергию в виде жира, и бурые адипоциты, использующие ее для производства тепла. Повышенная активность IRX3 и IRX5 способствует формированию белых адипоцитов, приводя к появлению избыточной белой жировой ткани.

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Использовав технологию под названием CRISPR-Cas 9, исследователи отредактировали ген FTO. После этой обработки уровень активности IRX3 и IRX5 снизился, а развивающиеся клетки стали чаще становиться бурыми адипоцитами.

В сопроводительной рецензии на работу отмечается, что медикам еще предстоит понять, подходит ли эта методика для лечения генетической склонности к ожирению и насколько она эффективна.

FTO — один из генов, которые наиболее часто связывают с ожирением. Ранее считалось, что его мутации провоцируют повышение уровня так называемого гормона аппетита, грелина, вынуждая обладателя постоянно испытывать чувство голода.