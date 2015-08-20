Как меняется мозг с возрастом

Добровольцам показали эпизод "Руки вверх" из телесериала "Альфред Хичкок представляет". Пока участники смотрели серию, специалисты делали им МРТ, пишет meddaily.ru.

Исследователи заметили: в мозге у всех молодых добровольцев возникала похожая активность. А вот у пожилых людей мозговая активность отличалась. Они по-разному реагировали на то, что видели, и больше отвлекались. Сильнее всего отличалась активность в областях мозга, отвечавших за произвольное внимание (лобная доля и внутритеменная борозда) и речь (средняя височная извилина и левая часть нижней лобной извилины).

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Так, с возрастом реакция на различные события меняется. Концентрация внимания снижается, и человек все легче отвлекается. Пожилые люди обращают внимание на множество стимулов. Поэтому они видят мир не так, как молодежь. Вероятно, у таких возрастных изменений есть плюсы. Например, они могут положительно влиять на творческие способности.