Афганистан и Пакистан должны усилить борьбу с полиомиелитом - ВООЗ

Комитет по чрезвычайным ситуациям экспертов ВОЗ заявляет, что в международных аэропортах Афганистана не проводится скрининг и ограничение непривитых от полиомиелита путешественников, сообщает Reuters.

Увеличение риска международного распространения связан с приостановкой массовой вакцинации в провинции Кандагар, подчеркивают эксперты ВООЗ.

Пакистан и Афганистан - две из трех стран, где полиовирус остается эндемичным.

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Эксперты, признавая успехи вакцинальной кампании в Пакистане, однако отмечают, что афганские и пакистанские жители, лишенные справки о вакцинации против полиомиелита должны быть ограничены "в точке отправления", будь-то путешествие по дороге, воздуху или морем.

Обе страны должны достичь прекращения передачи полиовируса одновременно для того, чтобы предотвратить международное распространение, отмечают эксперты .

Вирус полиомиелита поражает нервную систему и может привести к необратимому параличу в течение нескольких часов после заражения. Этот вирус часто распространяется среди детей и в районах с плохими санитарными условиями.