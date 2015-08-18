В США разрешили использование ОксиКонтина в педиатрической практике
10:38, 18 августа 2015Зарубежные новости
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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдала разрешение на применение обезболивающего препарата ОксиКонтина (OxyContin) среди детей 11-16 лет.
В США разрешили использование ОксиКонтина в педиатрической практике / 062.com
Лекарственное средство является полусинтетическим опиоидом оксикодоном пролонгированного действия, пишет Ремедиум.
В FDA подчеркнули, что для педиатрического применения одобрено не так много сильнодействующих обезболивающих, поэтому по просьбе ведомства компания Purdue Pharma, выпускающую ОксиКонтин, провела исследования, которые подтвердили возможность применения ЛС среди детей.
Согласно решению контрольного ведомства, ОксиКонтин может быть выписан детям только при условии, что пациент уже минимум пять дней находится на терапии оксикодоном (20 мг).
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