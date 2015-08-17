Ученые нашли связь между конфликтами в браке и качеством питания

Выяснилось, что частые ссоры предсказывают всплеск после еды уровня грелина, «гормона аппетита» – но только у тех, чей вес по ИМТ был нормальным или избыточным, не достигавшим показателей ожирения. Кроме того, выбор пищи у враждующих пар был более нездоровым.

В исследовании участвовали 43 пары, где супруги были женаты больше трех лет, не имели хронических заболеваний, вели не очень активный образ жизни, часто ссорились и имели набор конфликтных тем.

Они согласились посетить две сессии по 9,5 часов, в ходе которых им нужно было побыть друг с другом, позавтракать вместе и попытаться урегулировать один или несколько супружеских конфликтов, а также несколько раз сдать анализы на гормоны и заполнить опросник.

Исследователи оценивали уровень конфликтности пары по стандартизированной схеме наблюдения за поведением во время обсуждения спорных вопросов. Анализ показал, что – при нормальном или несколько избыточном весе – у более конфликтных супругов после калорийного, насыщенного жирами приема пищи был повышен уровень грелина. То есть, чаще и больше ссорящиеся супруги продолжали испытывать голод после плотного завтрака.

Те, чей ИМТ соответствовал ожирению, не продемонстрировали связи уровня грелина с враждебностью в браке. Гендерных различий не было: результаты по выборке одинаковы для мужчин и женщин.

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Для гормона лептина – сигнализирующего о насыщении – никакой зависимости найдено не было.

Пищевое поведение пар оценивалось с помощью специальных интервью о пищевых предпочтениях. Здесь также было показано, что, чем больше конфликтности в семье, тем менее здоровым был выбор пищи. И снова эта связь не обнаружилась у тех, чей индекс массы тела превышал 30 и соответствовал ожирению.

Поскольку исследование базируется на анализе корреляций, оно не дает однозначного ответа о причинно-следственной связи. Однако авторы выдвигают предположения о том, что регуляция аппетита является ответом на стрессы конфликтных отношений. А «комфортная еда» – традиционная еда, вызывающая особенно приятные чувства – обычно в западных культурах представляет собой пищу с высоким содержанием жиров и углеводов, калорийную и вредную для здоровья. Поэтому при стрессе именно она становится выбором, давая чувство преодоления возникшего отчуждения. Относительно испытуемых с ожирением авторы предполагают, что регуляция аппетита у них принимает иной характер.