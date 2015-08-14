Исследователи научились предсказывать эмоции людей

Исследование было опубликовано в журнале PLоS Biology, пишет gazeta.ru.

Участники эксперимента просматривали нейтральные фотографии и неприятные картинки, на которых были изображены сцены насилия и агрессии, телесные повреждения, автомобильные аварии и экскременты. C помощью обучающих компьютерных программ и технологии нейровизуализации ученые выявили определенный паттерн нейронной активности головного мозга, который «включался» в тех случаях, когда испытуемый видел что-то неприятное. Также исследователи научились предсказывать, насколько сильной будет негативная эмоция.

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В отличие от предыдущих исследований, новый эксперимент проводился на обширной репрезентативной выборке — количество участников составило 183 человека, а их средний возраст — почти 43 года. Обычно в подобных исследованиях участвуют студенты учебных заведений, на базе которых и проводится работа. На этот раз результаты применимы ко всему взрослому населению.