Африка отмечает год без полиомиелита

Последний случай заболевания был зарегистрирован в Сомали 11 августа 2014 года. Теперь в мире остались всего две страны, где регулярно регистрируются новые случаи полиомиелита, - Пакистан и Афганистан, сообщает ВОЗ.

В последние годы борьба с полиомиелитом в Африке становилась все более успешной, однако оставалась одна африканская страна, Нигерия, в которой ни разу не удавалось уничтожить вирус окончательно.

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Нигерийские власти с помощью ВОЗ и других гуманитарных организаций применили более строгий подход к всеобщей вакцинации населения, а также заручились поддержкой религиозных лидеров и вождей племен.

Последний случай заражения полиомиелитом в Нигерии был зарегистрирован 24 июля 2014 года.