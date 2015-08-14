Африка отмечает год без полиомиелита
Прошел год с тех пор, как в Африке был обнаружен новый случай заболевания полиомиелитом.
Последний случай заболевания был зарегистрирован в Сомали 11 августа 2014 года. Теперь в мире остались всего две страны, где регулярно регистрируются новые случаи полиомиелита, - Пакистан и Афганистан, сообщает ВОЗ.
В последние годы борьба с полиомиелитом в Африке становилась все более успешной, однако оставалась одна африканская страна, Нигерия, в которой ни разу не удавалось уничтожить вирус окончательно.
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Нигерийские власти с помощью ВОЗ и других гуманитарных организаций применили более строгий подход к всеобщей вакцинации населения, а также заручились поддержкой религиозных лидеров и вождей племен.
Последний случай заражения полиомиелитом в Нигерии был зарегистрирован 24 июля 2014 года.