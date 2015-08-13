ООН выделит 7 млн на программу поддержки переселенцев в Днепропетровской области

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Агентства ООН по делам беженцев.

Отмечается, что программа будет реализована в сотрудничестве с Днепропетровской областной государственной администрацией через Департамент труда и социальной защиты. Основной целью программы является оказание единовременной денежной помощи для обеспечения первоочередных потребностей, связанных с вынужденным переселением.

Так, программа рассчитана на наиболее уязвимые категории населения, такие как многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями, родители-одиночки и беременные женщины. Ожидается, что до конца года около 3 600 вынужденных переселенцев получат единовременные выплаты в размере 2 тыс. грн.

"В Днепропетровской области зарегистрировано 72 800 переселенцев. Многие из них прибывают без вещей и нуждаются в самом необходимом. Мы понимаем, насколько важна финансовая поддержка для наиболее незащищенных лиц, которые вынуждены начинать жизнь сначала", - отметил глава филиала Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Днепропетровске Джефф Вордлі.

Отмечается, что для получения помощи необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации, где принимают заявления от переселенцев. Средства смогут получить только лица, которые зарегистрировались в области после 1 ноября 2014 года и не получали ранее других видов негосударственной финансовой помощи.

Согласно сообщению, в рамках первого раунда выплат помощь уже поступила для 1300 внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области. Еще два раунда выплат состоятся в следующие несколько месяцев.

Больше об условиях получения помощи и требованиях по предоставлению документов можно узнать по ссылке: www.unhcr.org.ua/dopomoga, а также по телефону горячей линии 0 800 30 77 11.

*** Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, известное как Агентство ООН по делам беженцев, было создано решением Генеральной ассамблеи ООН 14 декабря 1950 г. В Украине УВКБ ООН работает с марта 1994 г.

Сегодня УВКБ ООН является одним из главных гуманитарных агентств мира. Более 9,300 сотрудников организации, которые работают в более чем 125 странах мира, помогают 34 миллионам человек. Эта цифра включает в себя не только беженцев, но и искателей убежища, беженцев, которые возвращаются домой, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства.

В 2014 году Украина впервые столкнулась с проблемой внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Крыма и с востока страны. УВКБ ООН продолжает поддерживать правительство и общественные организации, которые обеспечивают потребности ВПЛ через оказание юридической, материальной и социальной помощи. Агентство сосредотачивает свою деятельность на усилении гарантий соблюдения прав и свобод для почти 1,4 миллиона внутренних переселенцев, улучшении их жизненных условий и обеспечении долгосрочных решений.

В 2014 году Агентство ООН по делам беженцев предоставило финансовую помощь для 11 800 переселенцев в 11 регионах Украины. В частности, в прошлом году более 700 семей в Днепропетровской области получили финансовые выплаты на общую сумму свыше 3,5 млн грн.