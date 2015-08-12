Ожирение вызывает сбой биохимических процессов в мозге

Именно по этой причине борьба с лишним весом становится настолько сложной, пишет med2.ru.

Такие выводы ученые сделали после проведения эксперимента на грызунах, страдавших от ожирения. Как выяснилось, в их организме было слишком мало гормона альфа-МСГ, который подавляет аппетит и вырабатывает гормон ТРГ, заставляющий щитовидную железу сжигать калории.

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Эксперты провели дополнительные исследования, чтобы установить, по какой причине возникает дефицит гормона. В течение 12 недель они держали группу крыс на высококалорийной диете, другую группу кормили сбалансированной пищей. После этого они стали изучать уровень гормонов и физиологию клеток мозга грызунов.

Как выяснилось, у крыс, страдающих лишним весом, была нарушена эндоплазматическая сеть в клетках, которая необходима для выработки альфа-МСГ. Это и стало причиной потери контроля над аппетитом и стимуляции сжигания калорий. Лишний вес в данном случае повышал аппетит еще больше. Те же процессы происходят и с человеком.

Отметим, ученым удавалось восстановить уровень необходимого гормона у грызунов. Но для людей этот метод не подходит, поскольку имеет ряд побочных действий.