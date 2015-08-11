В больницах Бухареста остаются 15 пострадавших в ДТП украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Туроператор планирует разместить наших соотечественников после выписки их из больниц в отелях Бухареста. 12 августа пятеро из числа пострадавших, которые уже не нуждаются в медицинской помощи, будут доставлены в Украину автобусом, предоставленным туроператором», - указано в сообщении.

Тела двух граждан Украины, погибших в ДТП, уже доставлены в Украину к местам захоронения.

Посольство продолжает оказывать пострадавшим гражданам Украины, которые остаются на территории Румынии, всю необходимую помощь, добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 9 из 48 травмированных и госпитализированных украинцев уже выписаны из лечебных учреждений Бухареста и в ночь на 10 августа автобусом отправлены в Украину.

9 августа около 1 часа ночи на трассе Констанца – Бухарест, в 53 км от румынской столицы, произошло ДТП с автобусом, перевозившим 51 гражданина Украины, среди них по меньшей мере 25 детей. В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок.

Согласно сообщению МИД, в больницы Бухареста были госпитализированы травмированные украинцы.