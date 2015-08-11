В Нью-Йорке - вспышка "болезни легионеров": умерли 12 человек
14:32, 11 августа 2015Зарубежные новости
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В Южном Бронксе в Нью-Йорке умерли 12 человек в результате вспышки легионеллёза, который также называют "болезнью легионеров".
Больше всего рискуют заболеть этой опасной формой пневмонии пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями / Фото: newsru.co.il
Все жертвы, кроме одной, были старше 40 лет и страдали проблемами со здоровьем, сообщают Новости Израиля.
По всему Бронксу работают специалисты и проводят дезинфекцию в общественных местах.
Известно, что всего болезнь поразила в Бронксе свыше 100 человек.
Больше всего рискуют заболеть этой опасной формой пневмонии пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Это инфекционное заболевание не передается от человека к человеку, а распространяется воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.
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