В Нью-Йорке - вспышка "болезни легионеров": умерли 12 человек

Все жертвы, кроме одной, были старше 40 лет и страдали проблемами со здоровьем, сообщают Новости Израиля.

По всему Бронксу работают специалисты и проводят дезинфекцию в общественных местах.

Известно, что всего болезнь поразила в Бронксе свыше 100 человек.

Больше всего рискуют заболеть этой опасной формой пневмонии пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Это инфекционное заболевание не передается от человека к человеку, а распространяется воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.