Интернет-зависимость подрывает иммунитет - исследование

Интернет-зависимость подрывает иммунитет / fotokanal.com

Примерно у 40% участников, независимо от пола, была умеренная или тяжелая интернет-зависимость. Добровольцы с самыми высокими уровнями зависимости от интернета болели простудой и гриппом на 30% чаще тех, кто проводил меньше времени в Сети, пишет meddaily.ru.

Также исследование показало, что люди, зависимые от интернета, испытывали более сильное напряжение, когда не могли выйти в Сеть. По словам специалистов, из-за циклов стресса и облегчения, связанных с интернет-зависимостью, уровни кортизола в организме меняются. Кортизол же сильно влияет на иммунную систему.

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Кроме того, люди с интернет-зависимостью реже выходят на улицу и меньше общаются с другими людьми. То есть, они ограждают себя от воздействия микробов. Это тоже негативно влияет на иммунитет. К тому же, люди, зависимые от интернета, чаще страдают он нехватки сна, неправильно питаются, редко занимаются спортом, курят и употребляют больше алкоголя.

Большинство участников исследования пользовались интернетом в среднем около шести часов в день. Некоторые проводили в Сети больше 10 часов в день. Как правило, они сидели в социальных сетях. Мужчины и женщины выходили в Сеть по разным причинам. Женщины в основном пользовались соцсетями и интернет-магазинами, а мужчины играли в онлайн-игры и смотрели порно.