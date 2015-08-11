В Японии более 10 тысяч жителей госпитализированы из-за жары

В Японии более 10 тысяч жителей госпитализированы за неделю из-за жары / www.trthaber.com

Об этом 11 августа сообщило главное пожарное управление страны, которое выполняет функции МЧС, передает ТАСС.

Отмечается, что количество госпитализированных за прошедшую неделю составила 11 219 человек. Еще неделей ранее по той же причине по всей стране было госпитализировано 11 995 человек.

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Жаркая и влажная погода установилась в Японии в начале июля. В середине месяца из-за тайфуна «Нангка» жара несколько спала, но после того, как тропический шторм превратился в область низкого давления, столбики термометров вновь превысили отметку в 30 градусов. В некоторых регионах страны температура достигает 40 градусов по Цельсию.