К 2100 году население Земли превысит 11 миллиардов человек

Такие цифры руководитель демографического отдела ООН Джон Уилмот озвучил 10 августа на конференции статистиков (Joint Statistical Meetings 2015), которая проходит в Сиэтле, сообщает lenta.ru.

По мнению экспертов ООН, рост населения Земли остановится только если в странах Африки к югу от Сахары снизится рождаемость. Пока вероятность такого развития событий оценивается в 23 процента.

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Ожидается, что население Африки увеличится с 1,2 миллиарда до 3,4—5,6 миллиарда к 2100 году. Суммарный коэффициент рождаемости на континенте, хотя и падает, но примерно на три четверти медленнее, чем в Азии и Латинской Америке в 1970-е годы (когда рост населения там стабилизировался).

Азия, тем не менее, останется самым густонаселенным регионом планеты: к середине XXI века число его обитателей достигнет пиковой величины — 5,3 миллиарда, но затем снизится до 4,9 миллиарда.

В отчете ООН также учитывался коэффициент потенциальной поддержки (КПП): количество людей трудоспособного возраста (20-64 года) разделенное на количество пенсионеров (65 и старше). Чем ниже этот коэффициент, тем больше нетрудоспособного населения вынуждены поддерживать работники. Сейчас ниже всего КПП в Японии (2,1), за ней идет Италия (2,6). Ожидается, что к 2100 году КПП резко упадет по всему миру: например, с 7,1 до 1,4 в Китае и с 8,7 до 1,4 в Мексике.

Ученые подчеркивают, что государствам с молодым населением, но низкой рождаемостью (Китай, Индия, Бразилия) стоит инвестировать часть средств от этих «демографических дивидендов» на социальную поддержку стариков будущего (пенсии, система здравоохранения и так далее).