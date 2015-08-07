За 2014 год объем продаж лекарств в мире достиг $1 трлн

Подразделение Intellectual Property and Science компании Thomson Reuters опубликовало аналитический доклад по тенденциям в фармацевтике – 2015 CMR Pharmaceutical R&D Factbook.

Как сообщается в пресс-релизе Thomson Reuters, пишет Медпортал, объем мировых продаж лекарств за прошедший год достиг отметки в триллион долларов США. На основе результатов исследования аналитики компании прогнозируют рост этого показателя к 2018 году до $1,3 трлн.

Существенно выросло количество новых молекулярных субстанций (NME): в 2014 году было создано 46 таких соединений, это самый высокий показатель более чем за 10 лет.

В докладе также отмечено, что треть новых субстанций предназначена для выявления редких заболеваний, преимущественно онкологических. Более 65% относится к препаратам особой категории, предназначенным для борьбы с онкозаболеваниями, гепатитом С и ВИЧ.

В сфере онкологии по-прежнему наблюдается наибольший объем инвестиций среди всех терапевтических областей.

«Для фармацевтической отрасли этот год уникален, — комментирует президент Thomson Reuters IP&Science Бэзил Мофта.