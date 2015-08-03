Мировой рынок противодиабетических лекарств составит 39 млрд долларов

Такие данные приводятся в работе аналитической компании GBI Research, пишет Ремедиум.

Согласно данным исследования, среднегодовые темпы роста рынка противодиабетических ЛС составят 7,5%. При составлении отчета сотрудники GBI Research учитывали перспективы восьми крупнейших фармацевтических рынков (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Япония).

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В первую очередь развитие рынка аналитики связывают с увеличением количества пациентов, страдающих диабетом 2 типа, и ростом продаж новых оригинальных лекарственных средств.

Наиболее перспективными лекарственными средствами, в недавнем времени получившими одобрение регуляторных органов, эксперты называют агонисты глюкагоподобного пептида-1 (GLP-1), ингибиторы дипептидилпептидазы (DPP-4) и ингибиторы натрий-зависимых переносчиков глюкозы. Также отмечается, что в настоящее время ведется работа над 520 экспериментальными лекарственными средствами против диабета 2 типа. В частности, на финальных стадиях КИ находятся 49 ЛС.