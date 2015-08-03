В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуированы 12 тысяч человек

В США около 12 тысяч жителей трех округов штата Калифорния эвакуированы из-за сильного лесного пожара.

Пожар, возникший в среду в округе Лейк севернее Сан-Франциско, достиг в воскресенье площади 18,6 тысячи гектаров, увеличившись за сутки более чем в два раза, достигнув границ штата Орегон, передает Lenta.ru.

Пламя уничтожило 24 дома и 26 хозяйственных зданий, при этом под угрозой находится еще свыше 6 тысяч зданий, сообщили в пожарном департаменте Калифорнии.

Из-за пожара оказались перекрыты две магистрали. В тушении пожара задействованы почти 2 тысячи человек, один пожарный погиб во время борьбы с огнем.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение и мобилизовал Национальную гвардию.

В пожарном департаменте отмечают, что огонь распространяется с огромной скоростью, и пока удалось взять под контроль только пять процентов площади пожара. Спасатели считают, что полностью локализовать пожар удастся не ранее 12 августа.