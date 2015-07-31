Почему смеются малыши

Почему дети смеются? Кажется, эта тема - развлечение для исследователей, но для ее изучения есть серьезное научное основание. Так считает Каспар Эддимен, исследователь из колледжа Бербек Лондонского университета.

Он не первый, кто начал заниматься этим вопросом. Чарльз Дарвин изучал детский смех на примере своего маленького сына. Зигмунд Фрейд выдвинул свою теории смеха.

Отец психоанализа считал, что мы смеемся, когда чувствуем преимущество. Вид страданий другого человека приносит нам удовольствие. Вот почему грубые шутки и неудачные падения так нас смешат, ведь неудача случилась не с нами.

Большой детский психолог Жан Пиаже считал, что исследование смеха младенцев поможет понять, что у них на уме. Если мы смеемся, значит, мы поняли шутку. Хорошая шутка балансирует между чем-то неожиданным и непонятным, а также предсказуемым и скучным.

Читайте такжеОкружите себя счастливыми людьми, и будьте здоровы

Понимание причин и особенностей детского смеха позволит выяснить, как дети понимают мир, считал швейцарский ученый. Хотя Пиаже и высказывал эти мысли еще в сороковые годы прошлого века, должного внимания в современной психологии эта тема так и не получила.

Каспар Эддимен решил исправить ситуацию. Недавно он завершил самое большое и детальное в мире исследование причин детского смеха.

В прошлом году на Международной конференции по вопросам детства в Берлине он представил первые результаты своего масштабного исследования.

Сбор данных осуществлялся с помощью веб-сайта, на котором более 1000 родителей со всего мира отвечали на вопросы, когда, где и почему их дети смеются.

Результаты, как и тема исследования, невероятно трогательны. Малыши впервые улыбаются в шесть недель, а громко смеются - в возрасте трех или трех с половиной месяцев. Это может варьироваться. Если ваш малыш еще не начал хохотать - не волнуйтесь.

Надежный способ рассмешить карапуза - закрыть свое лицо руками, а потом со словами "ку-ку" появиться перед ним. Но единственная причина смеха, которую назвали почти все родители - это щекотка.

Важным первым выводом исследования является то, что с самого начала младенцы смеются вместе с другими людьми, и от того, что они делают. Одного физического ощущения щекотки мало. Так же, как и просто увидеть, что какой-то предмет внезапно исчезает или потом появляется.

Это все смешно только тогда, когда взрослый намеренно делает эти вещи для малыша. Это показывает прежде всего то, что социализация ребенка (и его смеха) происходит задолго до того, как она начинает ходить или говорить. Когда вы щекочете своего малыша - он смеется, вероятно, потому, что это именно вы его щекочете.

Кроме того, кажется, дети не склонны смеяться над незадачливым падением других. Малыши рассмеются скорее, когда упадут сами, чем когда увидят, что кто-то упал. Им весело, когда другие радуются, и они не будут насмехаться над кем-то, кому грустно или больно.

Эти результаты вполне опровергают теорию Фрейда, которая в любом случае была разработана на основе клинических интервью со взрослыми, а не детьми.

Доктор Эддимен продолжает собирать данные и надеется, что более подробный анализ поможет узнать, как смех малышей отражает развитие их восприятие мира. Как, например, неожиданные вещи учат предвидеть события, когда они учатся запоминать предметы.

Хотя детский смех имеет огромный научный потенциал, исследователи почему-то пренебрегали этой темой, говорит доктор Эддимен. Одна из причин - сложность эксперимента. Детей невозможно заставить смеяться в искусственных условиях лаборатории. Однако ученый собирается решить этот вопрос на следующем этапе проекта.

Но детский смех оставался без внимания еще и потому, что этот вопрос не считали достаточно серьезным для науки. Именно это предубеждение ученый надеется опровергнуть. Исследование смеха - это, конечно, не шутка.