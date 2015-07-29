Биомаркера для выявления алкогольной зависимости

Пьянство имеет некую модель поведения. Пьяным человек считается с концентрацией алкоголя в крови выше 0,08 промилле, пишет med2.ru. Обычно это происходит, когда люди употребляют несколько спиртных напитков в течение двух часов. Для женщин эта концентрация актуальна в течение 4 часов.

В последнем исследовании, участники ответили на 10 вопросов, чтобы определить их модель поведения и степень пристрастия к алкоголю. После анкетирования все участники были разделены на три группы: трезвенники, выпивающие и пьющие. Затем исследователи забрали образцы крови у всех добровольцев, чтобы измерить уровень алкоголя в крови и Peth.

«Мы обнаружили значительную корреляцию между уровнем Peth и количеством выпитого алкоголя, который употреблялся за один присест в течение прошедших 30 дней. сказал Использование биомаркеров Peth может дать объективную оценку риска алкогольной зависимости и использоваться в научно-исследовательской деятельности, скрининге и лечении алкогольной зависимости у молодых людей», - говорит автор исследования Марианн Пьяно.