Мясо и сыр помогают инфекциям проникнуть в организм



Ирландские микробиологи пришли к выводу, что такие распространенные продукты, как мясо и сыр, помогают инфекции проникнуть в организм человека и обойти его иммунную систему, пишет med2.ru.

Исследования показали, что некоторые возбудители кишечных инфекций научились проникать в организм человека, используя вещества, входящие в некоторые продукты, например, в мясо и мягкие сыры.

В частности ученые описали ситуацию с опасной бактерией листерией. Она проходит губительную для себя кислотную среду в желудке благодаря глутамат натрию, что снижает кислотность.