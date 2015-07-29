Мясо и сыр помогают инфекциям проникнуть в организм

10:23, 29 июля 2015
Зарубежные новости
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Возбудители кишечных инфекций научились проникать в организм человека, используя вещества, входящие в некоторые продукты.

мясо / ru.golos.ua


Ирландские микробиологи пришли к выводу, что такие распространенные продукты, как мясо и сыр, помогают инфекции проникнуть в организм человека и обойти его иммунную систему, пишет med2.ru

Исследования показали, что некоторые возбудители кишечных инфекций научились проникать в организм человека, используя вещества, входящие в некоторые продукты, например, в мясо и мягкие сыры. 

В частности ученые описали ситуацию с опасной бактерией листерией. Она проходит губительную для себя кислотную среду в желудке благодаря глутамат натрию, что снижает кислотность. 

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