Какой чай запрещен людям с высоким давлением

Если зеленый чай полезен для гипертоников, ведь он способен снизить планку давления, то есть сорта чая, которые будут чрезвычайно вредными, пишет allwomen.net.ua.

Ученые призывают любителей крепкого чая посмотреть по-другому на свою привычку. Специалисты из университета Ганновера недавно обнаружили, что такой чай может негативно повлиять на работу сердца, нарушая при этом его нормальный ритм.

Особенно этот эффект ощутим при употреблении зеленого чая, который влияет на самочувствие намного сильнее черного, несмотря на содержание в нем большего количества биоактивных веществ, влияющих на кровеносные сосуды.

Слишком крепкий зеленый или черный чай способен приводить к тахикардии. Крепкие настои чая, особенно, подслащенные сахаром, также повышают артериальное давление, тогда как слабые, наоборот, снижают.