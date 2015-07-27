Мы уже знаем, что пищевые волокна, или клетчатка, защищают нас от ожирения и диабета, и чем больше мы едим пищи, богатой клетчаткой (то есть овощей и фруктов), тем меньше риск набрать лишний вес, пишет compulenta.computerra.ru. Сам кишечник расщеплять клетчатку не может, нуждаясь в помощи микрофлоры; считается, что именно активность микрофлоры, спровоцированная клетчаткой, как раз и служит оздоровлению метаболизма.

Но как именно пищевые волокна работают в кишечнике? Что за биохимические реакции там происходят и как они влияют на здоровье? Обо всём этом мы начали узнавать только сейчас. Специалисты Имперского колледжа Лондона (Великобритания) описывают, как клетчатка подавляет аппетит.

Всё дело оказалось в кислотах, появляющихся при микробном переваривании волокон. Этих кислот образуется несколько видов, и роль некоторых (к примеру, пропионовой или масляной) изучена хорошо. Но при этом исследователи долгое время игнорировали образующуюся из клетчатки уксусную кислоту, даром что её производится в кишечнике больше всех остальных.

Чтобы узнать, участвует ли уксусная кислота в регуляции аппетита, Гэри Фрост (Gary Frost) и его коллеги с помощью радиоактивного изотопа углерода проследили за судьбой молекул кислоты в организме мыши. Бóльшая часть уксусной кислоты подвергается дальнейшим превращениям в кишечнике и печени, но что-то отправляется в мозг. Как пишут исследователи в Nature Communications, 5% уксусной кислоты попадало в гипоталамус, который, как известно, регулирует чувство голода и пищевое поведение. Присутствие ацетата в кишечнике снижало аппетит у мышей.

Считается, что для регуляции пищевого поведения через гипоталамус используются специальные гормоны, которые образуются в кишечнике при поглощении пищи. Оказалось же, что пища — а именно клетчатка — способна работать с гипоталамусом напрямую, через продукт метаболизма — уксусную кислоту.

Пока неизвестно, происходит ли то же самое у человека. Если да, то для подавления аппетита, по словам учёных, нам надо есть в три раза больше клетчатки: судя по мышам, того количества, что мы поглощаем сейчас, для воздействия на гипоталамус недостаточно.