Новый препарат избавит от депрессии за 24 часа

Как показали первые исследования эффективности действия нового лекарства, большинство симптомов депрессии исчезают спустя сутки после приема препарата, пишет med2.ru. Однако отметим, что средство прошло пока лишь лабораторные испытания на мышах. Но впечатляюще быстрое действие лекарства вдохновило ученых и они уже приступили к подготовке клинических исследований с участием людей.

Основной недостаток ныне применяемых средств против депрессии стоит в том, что те начинают работать спустя продолжительный отрезок времени.

Новый же препарат, имеющий рабочее наименование GABA-NAMs, всего за 24 часа спасал от ангедонии - неспособности чувствовать радость вследствие депрессии. Аналогичных результатов широко распространенные антидепрессанты на сегодняшний день показать не могли.