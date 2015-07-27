В 60 департаментах Франции ограничили потребление воды

Об этом сообщает ВВС russian.

В частности, ограничительные меры затронули все без исключения департаменты регионов Земли Луары, Пуату-Шаранта, Аквитания, Центр, Бургундия и Овернь.

При оценке складывающейся ситуации в министерстве экологии используют четырехступенчатую шкалу. Высший, "красный" уровень тревоги установлен в 28 департаментах - он означает, что использовать воду можно только в крайних случаях.

Еще в 11 установлен "жёлтый" уровень угрозы. В этих регионах на 50% снижена подача воды на фермы. Также фермерам разрешается поливать поля только три раза в неделю. Также в этих провинциях введен частичный запрет на мытье машин.

Как отмечают метеорологи, в этом году в наиболее пострадавших от засухи частях страны количество выпавших осадков было на 83% ниже нормы. Основные причины засухи - крупный антициклон, который несколько недель находится над территорией страны, а также теплые ветры из Африки.

В июле на территории Франции средняя температура на три градуса превышала норму.