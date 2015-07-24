В польских больницах остается 16 украинцев после аварии автобуса

В польских больницах остаются 16 граждан Украины после аварии автобуса неподалеку от города Гарволина.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Польше в Facebook.

«Согласно официальной информации, предоставленной Главной уездной комендатурой полиции в Гарволине, по состоянию на 24 июля 2015 г. в аварии погибли пять человек (личности установлены, семьи извещены).

Из 47 лиц, которые на момент аварии находились в рейсовом автобусе Долина-Варшава, в больницах Польши остается 16 человек, из которых четверо – в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Также сказано, что консульскими должностными лицами Украины в Польше обеспечено посещение всех пострадавших в медицинских учреждениях, во время которых предоставлена консульско-правовая помощь.

С родными пострадавших установлен непосредственный контакт и сообщено о состоянии их здоровья.

Генеральные консульства Республики Польша во Львове и Луцке предоставляют визовое содействие семьям погибших и пострадавших лиц с целью их приезда в Польшу.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Польше в 6.20 по местному времени на трассе S17 «Люблин-Варшава», в селе Гужно-Колония возле Гарволина (Мазовецкое воеводство) рейсовый автобус с украинской регистрацией, в котором находились 49 граждан Украины, въехал в дерево на обочине дороги. В результате аварии три человека погибли на месте, еще два человека скончались в больнице. Также были госпитализированы 22 человека.

Согласно предварительным данным расследования польской прокуратуры, причиной аварии автобуса, скорее всего, было переутомление водителя, и он уснул за рулем.