Тип мышления влияет на выбор музыки - ученые

Их исследование, опубликованное в журнале PLoS One, показало, что чувствительные люди отдают предпочтение более мягкой музыке, пишет ВВС.

А люди, склонные анализировать и систематизировать информацию, обычно любят музыку в стиле панк или хэви-металл.

Ученые считают, что это исследование может повлиять на мир музыкальной индустрии.

Люди часто переключают музыкальные каналы в поисках мелодии, которая им нравится. Но для ученых остается загадкой, под влиянием каких именно факторов происходит этот выбор.

Чтобы выяснить этот вопрос, ученые исследовали поведение четырех тысяч человек.

Во-первых, участников тестов попросили ответить на вопросы о себе. Тест был составлен так, чтобы по его итогам человека можно было отнести либо к эмоциональному, либо к рациональному типу мышления.

Например, участников спрашивали, интересуются ли они, как устроены двигатели, а также узнавали, как хорошо им удается предвидеть поведение людей и понимать их чувства.

Участников исследования попросили прослушать 50 коротких фрагментов музыки 26 различных стилей и попросили оценить каждое произведение по десятибалльной шкале.

Люди, что живут скорее эмоциями, чаще отдавали предпочтение R&B, мягкому року и фолк-музыке. А склонные к анализу обычно выбирали авангардный джаз и хеви-металл.

Участники с высокими способностями к сопереживанию, скорее всего, отдадут предпочтение произведениям Джеффа Бакли и Норы Джонс. А любителям все систематизировать, наверняка, придется по душе творчеством группы Metallica.

Ученые выяснили, что даже в одном жанре люди выбирали композиции разные по стилю и интенсивности выполнения, в зависимости от типа их мышления.

Аспирант Кембриджского университета Дэвид Гринберг предполагает, что это исследование могут взять на вооружение представители музыкальной индустрии.

"Огромные суммы денег вкладываются в развитие алгоритмов, выбирающих для вас музыку, которую вы захотели бы послушать. Например, программа Spotify в приложении Apple Music. Узнав тип мышления человека, такие сервисы могли бы корректировать свои предложения для слушателей", - отметил г-н Гринберг.