Тип мышления влияет на выбор музыки - ученые
Музыкальные предпочтения человека могут быть связаны с типом его мышления, считают ученые из Кембриджского университета.
Музыкальные предпочтения человека могут быть связаны с типом его мышления/ Фото: kinomania.ru
Их исследование, опубликованное в журнале PLoS One, показало, что чувствительные люди отдают предпочтение более мягкой музыке, пишет ВВС.
А люди, склонные анализировать и систематизировать информацию, обычно любят музыку в стиле панк или хэви-металл.
Ученые считают, что это исследование может повлиять на мир музыкальной индустрии.
Люди часто переключают музыкальные каналы в поисках мелодии, которая им нравится. Но для ученых остается загадкой, под влиянием каких именно факторов происходит этот выбор.
Чтобы выяснить этот вопрос, ученые исследовали поведение четырех тысяч человек.
Во-первых, участников тестов попросили ответить на вопросы о себе. Тест был составлен так, чтобы по его итогам человека можно было отнести либо к эмоциональному, либо к рациональному типу мышления.
Например, участников спрашивали, интересуются ли они, как устроены двигатели, а также узнавали, как хорошо им удается предвидеть поведение людей и понимать их чувства.
Участников исследования попросили прослушать 50 коротких фрагментов музыки 26 различных стилей и попросили оценить каждое произведение по десятибалльной шкале.
Люди, что живут скорее эмоциями, чаще отдавали предпочтение R&B, мягкому року и фолк-музыке. А склонные к анализу обычно выбирали авангардный джаз и хеви-металл.
Участники с высокими способностями к сопереживанию, скорее всего, отдадут предпочтение произведениям Джеффа Бакли и Норы Джонс. А любителям все систематизировать, наверняка, придется по душе творчеством группы Metallica.
Ученые выяснили, что даже в одном жанре люди выбирали композиции разные по стилю и интенсивности выполнения, в зависимости от типа их мышления.
Аспирант Кембриджского университета Дэвид Гринберг предполагает, что это исследование могут взять на вооружение представители музыкальной индустрии.
"Огромные суммы денег вкладываются в развитие алгоритмов, выбирающих для вас музыку, которую вы захотели бы послушать. Например, программа Spotify в приложении Apple Music. Узнав тип мышления человека, такие сервисы могли бы корректировать свои предложения для слушателей", - отметил г-н Гринберг.